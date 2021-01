Vaccino, l’Ue furiosa con Astrazeneca: “Rispetti gli impegni e pubblichi il contratto” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) I rapporti tra Astrazeneca – l’azienda farmaceutica che ha sviluppato il Vaccino in collaborazione con l’università di Oxford — e l’Ue si fanno sempre più tesi e difficili. Un vero e proprio scontro, quello in corso in queste ore, nato dalle dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’azienda, accusata dall’Ue per gli annunciati ritardi nelle distribuzioni del Vaccino. L’azienda, nei giorni scorsi, aveva annunciato dei ritardi nella distribuzione a causa di alcuni problemi di produzione. All’Italia, ad esempio, entro marzo dovrebbero arrivare la metà delle dosi inizialmente pattuite. Oggi l’azienda ha rifiutato un nuovo meeting con il comitato direttivo dell’Unione, previsto per le 18:30. Secondo il ministro della Salute austriaco, citato da Reuters, l’incontro è stato riprogrammato per giovedì. ... Leggi su tpi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) I rapporti tra– l’azienda farmaceutica che ha sviluppato ilin collaborazione con l’università di Oxford — esi fanno sempre più tesi e difficili. Un vero e proprio scontro, quello in corso in queste ore, nato dalle dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’azienda, accusata dalper gli annunciati ritardi nelle distribuzioni del. L’azienda, nei giorni scorsi, aveva annunciato dei ritardi nella distribuzione a causa di alcuni problemi di produzione. All’Italia, ad esempio, entro marzo dovrebbero arrivare la metà delle dosi inizialmente pattuite. Oggi l’azienda ha rifiutato un nuovo meeting con il comitato direttivo dell’Unione, previsto per le 18:30. Secondo il ministro della Salute austriaco, citato da Reuters, l’incontro è stato riprogrammato per giovedì. ...

