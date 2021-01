Vaccino Covid, ritardi nelle consegne: botta e risposta AstraZeneca-Ue (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – Va avanti, anche a distanza, il confronto tra l’Unione europea e AstraZeneca sui ritardi annunciati da quest’ultima nella consegna dei vaccini anti-Covid. Oggi è atteso un confronto tra le parti dopo la riunione di lunedì che aveva lasciato deluse le autorità europee che avevano definito non soddisfacenti le motivazioni della casa farmaceutica anglo-svedese. Confronto che questa mattina sembrava essere in dubbio dopo che il ministro della Salute austriaco, Rudolf Anschober, aveva riferito alla stampa che l’incontro era stato rimandato a domani e alcune testate avevano riportato che AstraZeneca avrebbe risposto per iscritto alla richiesta di informazioni e spiegazioni della commissaria Stella Kyriakides sui ritardi delle consegne. La notizia è stata poi smentita dalla ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – Va avanti, anche a distanza, il confronto tra l’Unione europea esuiannunciati da quest’ultima nella consegna dei vaccini anti-. Oggi è atteso un confronto tra le parti dopo la riunione di lunedì che aveva lasciato deluse le autorità europee che avevano definito non soddisfacenti le motivazioni della casa farmaceutica anglo-svedese. Confronto che questa mattina sembrava essere in dubbio dopo che il ministro della Salute austriaco, Rudolf Anschober, aveva riferito alla stampa che l’incontro era stato rimandato a domani e alcune testate avevano riportato cheavrebbe risposto per iscritto alla richiesta di informazioni e spiegazioni della commissaria Stella Kyriakides suidelle. La notizia è stata poi smentita dalla ...

