Vaccino Covid, il delirio di un farmacista lo spedisce in galera: cos’è successo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il Vaccino per il Covid-19 rappresenta un’arma essenziale nella lotta alla pandemia, eppure causa anche sospetti e incertezze. Ecco la storia del farmacista che sta facendo il giro del mondo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ilper il-19 rappresenta un’arma essenziale nella lotta alla pandemia, eppure causa anche sospetti e incertezze. Ecco la storia delche sta facendo il giro del mondo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

MediasetTgcom24 : Al Bano: 'Vaccino per il Covid? Non so se c'è da fidarsi' #AlBano - Agenzia_Ansa : La Svezia sospende i pagamenti alla Pfizer. La stop è legato alla quantità di dosi nelle fiale di vaccino dopo che… - SkyTG24 : 'Faremo 100 milioni di vaccini in 100 giorni', dopo aver ricevuto la seconda dose di vaccino anti #covid… - BEPPESARNO : ...Ma l'AIFA non può valutare il #vaccino russo e quello cinese? Fare uno studio approfondito e dire se sono effica… - Agenzia_Italia : Boasso: 'Scontro AstraZeneca-Ue? Una soluzione si trova...' -