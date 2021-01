Vaccino Covid: atteso oggi l'ok europeo ad AstraZeneca (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ottanta milioni di euro per il farmaco prodotto da Reithera e sviluppato con lo Spallanzani: potrebbe essere approvato a fine giugno. Governi in pressing sulle case farmaceutiche. La francese Sanofi ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ottanta milioni di euro per il farmaco prodotto da Reithera e sviluppato con lo Spallanzani: potrebbe essere approvato a fine giugno. Governi in pressing sulle case farmaceutiche. La francese Sanofi ...

I fatti di queste settimane, con i ritardi nelle forniture di Pfizer e i tagli annunciati da AstraZeneca, hanno dimostrato che sarebbe importante per il nostro Paese avere a disposizione un ...

In Toscana si riparte con una nuova fornitura di vaccini Pfizer

Dopo i ritardi arriva una boccata d’ossigeno con le 29.250 dosi consegnate martedì 26. In arrivo entro questa settimana anche uno stock di 4.100 fiale di Moderna ...

