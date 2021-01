Vaccino Astrazeneca, ora è scontro aperto: l'Ue pronta a pubblicare il contratto (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Per l'amministrazione delegato del colosso farmaceutico l'accordo stretto con l'Unione Europea non prevede obblighi. Bruxelles sul piede di guerra. La 'guerra dei vaccini' è solo all'inizio Leggi su today (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Per l'amministrazione delegato del colosso farmaceutico l'accordo stretto con l'Unione Europea non prevede obblighi. Bruxelles sul piede di guerra. La 'guerra dei vaccini' è solo all'inizio

Adnkronos : #vaccinoCovid #AstraZeneca non efficace per over 65' - SkyTG24 : Covid, media tedeschi: vaccino AstraZeneca efficace all’8% su over 65. Azienda smentisce - fattoquotidiano : Vaccino, parla AstraZeneca: “Da contratto nessun obbligo verso l’Ue. Regno Unito? Con Londra accordo 3 mesi prima,… - ilriformista : #AstraZeneca non rispetta i patti e l'Ue vuole rendere pubblico il contratto #vaccine #vaccinoCovid #vaccino… - GiovanniMGrasso : Permuto #vaccinoCovid #AstraZeneca mai usato,uniproprietario, fiala come nuova, con #vaccino #ReiThera con differen… -