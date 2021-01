Vaccino, AstraZeneca annulla l’incontro con i rappresentanti Ue (Di mercoledì 27 gennaio 2021) di Alessio Pisanò Leggi su dire (Di mercoledì 27 gennaio 2021) di Alessio Pisanò

TgLa7 : #Vaccino: AstraZeneca rifiuta incontro con Ue - Adnkronos : #vaccinoCovid #AstraZeneca non efficace per over 65' - SkyTG24 : Covid, media tedeschi: vaccino AstraZeneca efficace all’8% su over 65. Azienda smentisce - brunellf : RT @senzasinistra: @ilfoglio_it @davcarretta Ma i piani vaccinali degli altri paesi europei rispettano crono programma Ue?E dove pensa di p… - QuestoTizio : RT @leliozeta: Bill Gates 'non molto sorpreso' dal danno al midollo spinale causato dal vaccino di AstraZeneca: -