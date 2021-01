Vaccini, Stati Uniti ed Europa alle prese con i ritardi delle case farmaceutiche (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Le cose andranno peggio prima di migliorare”. Con queste parole il nuovo presidente Joe Biden ha descritto l’attuale situazione Vaccini negli Stati Uniti alle prese con i ritardi nelle consegne delle case farmaceutiche nel giorno in cui ha annunciato la decisione di aumentare le dosi acquistate dal Paese – sono state ordinate 200 milioni di dosi in più da Pfizer e Moderna, il totale arriva così a 600 milioni – e di voler accelerare la campagna di vaccinazione. L’obiettivo di Biden è infatti quello di vaccinare l’intera popolazione adulta degli Stati Uniti entro la fine dell’estate, massimo inizio autunno. Per farlo ha bisogno del supporto degli Stati che hanno lamentato ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Le cose andranno peggio prima di migliorare”. Con queste parole il nuovo presidente Joe Biden ha descritto l’attuale situazioneneglicon inelle consegnenel giorno in cui ha annunciato la decisione di aumentare le dosi acquistate dal Paese – sono state ordinate 200 milioni di dosi in più da Pfizer e Moderna, il totale arriva così a 600 milioni – e di voler accelerare la campagna di vaccinazione. L’obiettivo di Biden è infatti quello di vaccinare l’intera popolazione adulta deglientro la fine dell’estate, massimo inizio autunno. Per farlo ha bisogno del supporto degliche hanno lamentato ...

