Vaccini, scontro UE-Astrazeneca: “Azienda rispetti contratto” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – Cresce la tensione tra Bruxelles e il colosso farmaceutico anglo-svedese Astrazeneca. L’Ue ha prefinanziato la capacità di produzione dei Vaccini anti Covid di Astrazeneca assumendosi in parte il rischio di perdere i soldi nel caso che i Vaccini stessi non funzionassero e non venissero autorizzati, in cambio dell’impegno a fornire un certo numero di dosi agli Stati membri. E ora, in attesa dell’autorizzazione dell’Ema prevista per venerdì, dopo gravi ritardi annunciati la settimana scorsa dalla società farmaceutica nella consegna dei Vaccini, pretende che il contratto venga rispettato. “Al contratto di fornitura anticipata dei Vaccini concluso dalle case farmaceutiche con la Commissione europea non si applica la logica primo arrivato, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – Cresce la tensione tra Bruxelles e il colosso farmaceutico anglo-svedese. L’Ue ha prefinanziato la capacità di produzione deianti Covid diassumendosi in parte il rischio di perdere i soldi nel caso che istessi non funzionassero e non venissero autorizzati, in cambio dell’impegno a fornire un certo numero di dosi agli Stati membri. E ora, in attesa dell’autorizzazione dell’Ema prevista per venerdì, dopo gravi ritardi annunciati la settimana scorsa dalla società farmaceutica nella consegna dei, pretende che ilvenga rispettato. “Aldi fornitura anticipata deiconcluso dalle case farmaceutiche con la Commissione europea non si applica la logica primo arrivato, ...

fattoquotidiano : #Vaccini: sul Fatto di domani lo scontro con #AstraZeneca e il punto sul farmaco prodotto in Italia… - infoiteconomia : Vaccini, scontro UE-Astrazeneca: Azienda rispetti contratto - franser_real : Vaccini in ritardo, il nuovo calendario - visco_gaetano : RT @Informa_Press: #AstraZeneca scontro su consegna #vaccini?? - infoiteconomia : Borsa: scontro su vaccini tiene in scacco l'Europa, Milano chiude a -1,47% - Il Sole 24 ORE -