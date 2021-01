Vaccini, rissa AstraZeneca-Ue: ‘Nessun obbligo verso l’Europa. Uk ha la priorità’. Conferma da Londra. Bruxelles: ‘Pubblichi il contratto’ (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Da contratto “non c’è alcun obbligo verso l’Ue“, ma solo l’impegno a fare “del nostro meglio”. E in questo momento nemmeno una parte delle forniture di Vaccini anti-Covid destinate al Regno Unito può essere dirottata verso i Paesi dell’Unione, perché “l’accordo con il governo Johnson è stato raggiunto tre mesi prima“. Versione, questa, Confermata anche da fonti di Downing Street al Telegraph. Dopo le polemiche per l’annuncio di un taglio alle prime consegne previste per febbraio, parla Pascal Soriot, amministratore delegato della casa farmaceutica AstraZeneca. La sua versione però viene contestata da Bruxelles, che a questo punto – spiegano all’Ansa fonti Ue – chiede lo svincolo dalla clausola di segretezza per poter pubblicare il contratto. In particolare, le fonti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Da contratto “non c’è alcunl’Ue“, ma solo l’impegno a fare “del nostro meglio”. E in questo momento nemmeno una parte delle forniture dianti-Covid destinate al Regno Unito può essere dirottatai Paesi dell’Unione, perché “l’accordo con il governo Johnson è stato raggiunto tre mesi prima“. Versione, questa,ta anche da fonti di Downing Street al Telegraph. Dopo le polemiche per l’annuncio di un taglio alle prime consegne previste per febbraio, parla Pascal Soriot, amministratore delegato della casa farmaceutica. La sua versione però viene contestata da, che a questo punto – spiegano all’Ansa fonti Ue – chiede lo svincolo dalla clausola di segretezza per poter pubblicare il contratto. In particolare, le fonti ...

Ncalberto2 : @PaoloBorg @paolamleone Ovvio x un avvocato fare causa,ma una persona intelligente mira al fine e non alla causa co… - bizcommunityit : Arcuri chi? L'Ue difende Pfizer. È rissa sui vaccini mancanti - SC7517 : RT @ilgiornale: Arcuri prepara la causa legale per il ritardo nella fornitura dei vaccini. Ue irritata: 'Non ci si aspetta che gli Stati de… - manu_etoile : RT @ilgiornale: Arcuri prepara la causa legale per il ritardo nella fornitura dei vaccini. Ue irritata: 'Non ci si aspetta che gli Stati de… - ilgiornale : Arcuri prepara la causa legale per il ritardo nella fornitura dei vaccini. Ue irritata: 'Non ci si aspetta che gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini rissa Vaccini, rissa AstraZeneca-Ue: ‘Nessun obbligo verso l’Europa Il Fatto Quotidiano Vaccini, rissa AstraZeneca-Ue: ‘Nessun obbligo verso l’Europa. Uk ha la priorità’. Conferma da Londra. Bruxelles: ‘Pubblichi il contratto’

E in questo momento nemmeno una parte delle forniture di vaccini anti-Covid destinate al Regno Unito può essere dirottata verso i Paesi dell’Unione, perché “l’accordo con il governo Johnson è stato ...

"Nessun obbligo", "Rispetti impegni" È rissa tra la Ue e Astrazeneca

Il braccio di ferro tra AstraZeneca e Unione europea si fa sempre più duro e anche l'incontro tra le parti è saltato per il rifiuto della casa farmaceutica.

E in questo momento nemmeno una parte delle forniture di vaccini anti-Covid destinate al Regno Unito può essere dirottata verso i Paesi dell’Unione, perché “l’accordo con il governo Johnson è stato ...Il braccio di ferro tra AstraZeneca e Unione europea si fa sempre più duro e anche l'incontro tra le parti è saltato per il rifiuto della casa farmaceutica.