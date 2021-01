Vaccini, il presidente dell'Aifa: "Immunità di gregge in Italia entro un anno, Reithera arriverà a settembre" (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Palù: "Ce la possiamo fare, siamo ben attrezzati. Le Regioni efficaci sia nel provvedere ai siti di vaccinazione che nel reclutare personale" Leggi su repubblica (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Palù: "Ce la possiamo fare, siamo ben attrezzati. Le Regioni efficaci sia nel provvedere ai siti di vaccinazione che nel reclutare personale"

FMCastaldo : Ho una grandissima stima nei confronti del Presidente #Conte: ha dimostrato di essere la persona giusta per guidare… - Corriere : Non esistono pasti gratis. Se le case farmaceutiche hanno pensato di trovarne nell’Unione si sono sbagliate. Lo ha… - Agenzia_Ansa : #Covid_19 La Germania userà il trattamento sperimentale con gli #anticorpi utilizzato dal presidente #Trump. Sarà i… - cronaca_news : Vaccini, il presidente dell'Aifa: 'Immunità di gregge in Italia entro un anno, Reithera arriverà a settembre'… - pallonerosario : RT @Valenti63339244: Gli anticorpi monoclonali dati al Presidente ci erano stati offerti 4 mesi fa, gratuitamente. Li abbiamo rifiutati in… -