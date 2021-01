Vaccini, guerra tra Astrazeneca e Ue. L’azenda italiana: «La Gb si è mossa tre mesi prima di voi» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) E’ caos sulla fornitura dei Vaccini, dopo gli scontri dei giorni scorsi con Pfizer oggi è arrivata anche la rottura tra la Ue e Astrazeneca, che si rifiuta di partecipare all’incontro previsto per stasera con i vertici dell’Unione europea. La cancellazione dell’incontro fa seguito alle polemiche sulle presunte inadempienze della casa farmaceutica nei confronti della Ue e all’intervista rilasciata dal ceo di Astrazeneca Pascal Soriot, nella quale il numero uno dell’azienda ha insistito sul fatto che non vi è alcun obbligo contrattuale nei confronti Il mistero dei contratti stipulati della Unione europea. Le Ue ha chiesto, invece, ad Astrazeneca di pubblicare i contratti. Secondo un funzionario della Commissione europea citato da Politico, invece della partecipazione all’incontro di stasera, Astrazeneca ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) E’ caos sulla fornitura dei, dopo gli scontri dei giorni scorsi con Pfizer oggi è arrivata anche la rottura tra la Ue e, che si rifiuta di partecipare all’incontro previsto per stasera con i vertici dell’Unione europea. La cancellazione dell’incontro fa seguito alle polemiche sulle presunte inadempienze della casa farmaceutica nei confronti della Ue e all’intervista rilasciata dal ceo diPascal Soriot, nella quale il numero uno dell’azienda ha insistito sul fatto che non vi è alcun obbligo contrattuale nei confronti Il mistero dei contratti stipulati della Unione europea. Le Ue ha chiesto, invece, addi pubblicare i contratti. Secondo un funzionario della Commissione europea citato da Politico, invece della partecipazione all’incontro di stasera,...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini guerra Vaccini Covid, è guerra globale tra accordi, sospetti e tradimenti Il Mattino "Sciopero del sesso contro Pfizer? Stop al Viagra", la proposta di Ferruccio Sansa contro i Big Pharma

Se contro le case farmaceutiche le azioni legali per ottenere i vaccini non sono sufficienti, Ferruccio Sansa propone lo sciopero del sesso.

Covid: Vucic, nel mondo in atto una 'guerra' per vaccino

(ANSAmed) - BELGRADO, 27 GEN - Per il presidente serbo Aleksandar Vucic, nel mondo è in atto una autentica 'guerra' per il vaccino anticovid, con i Paesi più ricchi che fanno di tutto per accaparrarsi ...

