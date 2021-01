Vaccini Covid, l’allarme: “Disabili esclusi da priorità del piano” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Nel piano strategico nazionale anti Covid-19, elaborato dal Ministero della Salute, tra le categorie da vaccinare con priorità le persone Disabili e i loro caregivers non ci sono. Sono state totalmente dimenticate, così come le residenze per Disabili e addirittura le strutture residenziali sanitarie per Disabili gravi”. A sottolinearlo è Francesca Di Maolo, presidente dell’Istituto Serafico di Assisi, che in una nota lancia un forte appello alla Regione Umbria e a tutte le Regioni italiane affinché adottino con urgenza interventi correttivi sul piano nazionale per i Vaccini. Quella dei Disabili è definita da Di Maolo “un’assenza allarmante“, soprattutto in un momento in cui la disponibilità dei Vaccini è limitata. ... Leggi su tpi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Nelstrategico nazionale anti-19, elaborato dal Ministero della Salute, tra le categorie da vaccinare conle personee i loro caregivers non ci sono. Sono state totalmente dimenticate, così come le residenze pere addirittura le strutture residenziali sanitarie pergravi”. A sottolinearlo è Francesca Di Maolo, presidente dell’Istituto Serafico di Assisi, che in una nota lancia un forte appello alla Regione Umbria e a tutte le Regioni italiane affinché adottino con urgenza interventi correttivi sulnazionale per i. Quella deiè definita da Di Maolo “un’assenza allarmante“, soprattutto in un momento in cui la disponibilità deiè limitata. ...

