Vaccinare i detenuti è una priorità di buonsenso: la buona politica agisce secondo ragione (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Non è una decisione popolare quella di includere i detenuti tra le categorie prioritarie rispetto alla vaccinazione anti Covid-19. Il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, che nei giorni scorsi ha annunciato che subito dopo coloro che hanno più di 80 anni sarà il turno di chi in carcere è recluso e di chi vi lavora, non ha certo puntato su un’affermazione volta a raccoglierei consensi. È tuttavia una scelta di ragionevolezza e buon senso, oltre che una risposta con una precisa valenza etica. Una scelta sollecitata da più parti nelle scorse settimane, primi tra tutti dalla senatrice Liliana Segre e dal Garante Nazionale delle persone private della libertà Mauro Palma. Nel Lazio, il Consiglio Regionale si è espresso favorevolmente, grazie al lavoro del Garante regionale Stefano Anastasia. Una scelta che poggia su considerazioni mediche oggettive. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Non è una decisione popolare quella di includere itra le categorie prioritarie rispetto alla vaccinazione anti Covid-19. Il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, che nei giorni scorsi ha annunciato che subito dopo coloro che hanno più di 80 anni sarà il turno di chi in carcere è recluso e di chi vi lavora, non ha certo puntato su un’affermazione volta a raccoglierei consensi. È tuttavia una scelta divolezza e buon senso, oltre che una risposta con una precisa valenza etica. Una scelta sollecitata da più parti nelle scorse settimane, primi tra tutti dalla senatrice Liliana Segre e dal Garante Nazionale delle persone private della libertà Mauro Palma. Nel Lazio, il Consiglio Regionale si è espresso favorevolmente, grazie al lavoro del Garante regionale Stefano Anastasia. Una scelta che poggia su considerazioni mediche oggettive. ...

Oltre 600 casi di Covid, per l’esattezza 609, tra i detenuti in Campania dall’inizio della pandemia su oltre 6000 tamponi processati tra le carceri di Poggioreale e Secondigliano. I morti sono stati 4 ...

Covid:Garante Campania,nelle carceri 6 morti da inizio virus.

“Dall’inizio della pandemia ad oggi, in Campania sono stati registrati 609 casi di Covid tra i detenuti e sono stati somministrati solo tra Secondigliano e Poggioreale 6022 tamponi su una popolazione, ...

