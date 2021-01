Usa, pandemia e crescita “K”: miliardari sempre più ricchi e tanti nuovi poveri (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – I miliardari statunitensi da quando è iniziata la pandemia hanno visto crescere la loro ricchezza di 1.100 miliardi di dollari. È quanto ha rilevato un rapporto pubblicato questa settimana dall’Institute for Policy Studies e Americans for Tax Fairness, che ha stimato una crescita pari al 40% rispetto a quella calcolata a marzo 2020. Secondo il rapporto, infatti, 660 miliardari americani detengono ora una ricchezza pari a 4.100 miliardi di dollari, due terzi in più rispetto all’importo detenuto dal 50% più povero della popolazione Usa. Al club dei miliardari dal 18 marzo scorso, data in cui si considera iniziata la pandemia da Covid, si sono aggiunte 46 persone. Elon Musk, il proprietario di Tesla, ha visto crescere la sua ricchezza di circa 155 miliardi di dollari, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – Istatunitensi da quando è iniziata lahanno visto crescere la loro ricchezza di 1.100 miliardi di dollari. È quanto ha rilevato un rapporto pubblicato questa settimana dall’Institute for Policy Studies e Americans for Tax Fairness, che ha stimato unapari al 40% rispetto a quella calcolata a marzo 2020. Secondo il rapporto, infatti, 660americani detengono ora una ricchezza pari a 4.100 miliardi di dollari, due terzi in più rispetto all’importo detenuto dal 50% più povero della popolazione Usa. Al club deidal 18 marzo scorso, data in cui si considera iniziata lada Covid, si sono aggiunte 46 persone. Elon Musk, il proprietario di Tesla, ha visto crescere la sua ricchezza di circa 155 miliardi di dollari, ...

