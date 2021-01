USA, ordini beni durevoli sotto attese a dicembre (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – Si rallenta la crescita degli ordinativi di beni durevoli americani a dicembre. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno evidenziato un incremento dello 0,2% dopo il +1,2% del mese precedente (dato rivisto da +1%) e delle stime degli analisti (+0,9%). Il dato “core”, ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti, risulta in aumento dello 0,7% rispetto al +0,8% del mese precedente (rivisto da +0,4%) ed al +0,5% del consensus. Se si esclude il settore della difesa, gli ordinativi hanno visto un incremento dello 0,5% dopo il +1,2% precedente. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – Si rallenta la crescita degli ordinativi diamericani a. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), glihanno evidenziato un incremento dello 0,2% dopo il +1,2% del mese precedente (dato rivisto da +1%) e delle stime degli analisti (+0,9%). Il dato “core”, ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti, risulta in aumento dello 0,7% rispetto al +0,8% del mese precedente (rivisto da +0,4%) ed al +0,5% del consensus. Se si esclude il settore della difesa, gli ordinativi hanno visto un incremento dello 0,5% dopo il +1,2% precedente.

