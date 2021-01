Usa-Medio Oriente. Cosa non cambierà con Biden (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Stiamo assistendo a un rimodellamento della situazione Mediorientale avviato in forma visibile nei mesi recenti. Israele ha aperto le relazioni con il mondo arabo; i Paesi del Golfo hanno sollevato il blocco interno che aveva potato il Qatar a essere completamente isolato tre anni fa; la Turchia s’è mostrata disponibile a parlare con Tel Aviv e Riad (e Abu Dhabi?) sebbene abbia interessi geopolitici e posizioni ideologiche molto differenti; l’Iran ha mantenuto una retorica forte, ma mostra segnali per possibili aperture (se i moderati dovessero riuscire a tenere il Paese). Uno dei motivi di queste dinamiche risiede in un aggiustamento tattico che riguarda la regione sotto l’effetto Biden, ossia sotto l’influenza che le cancellerie del Golfo pensano possa avere l’ingresso alla Casa Bianca del democratico Joe Biden. Poi ci sono fattori ... Leggi su formiche (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Stiamo assistendo a un rimodellamento della situazionerientale avviato in forma visibile nei mesi recenti. Israele ha aperto le relazioni con il mondo arabo; i Paesi del Golfo hanno sollevato il blocco interno che aveva potato il Qatar a essere completamente isolato tre anni fa; la Turchia s’è mostrata disponibile a parlare con Tel Aviv e Riad (e Abu Dhabi?) sebbene abbia interessi geopolitici e posizioni ideologiche molto differenti; l’Iran ha mantenuto una retorica forte, ma mostra segnali per possibili aperture (se i moderati dovessero riuscire a tenere il Paese). Uno dei motivi di queste dinamiche risiede in un aggiustamento tattico che riguarda la regione sotto l’effetto, ossia sotto l’influenza che le cancellerie del Golfo pensano possa avere l’ingresso alla Casa Bianca del democratico Joe. Poi ci sono fattori ...

bezzifer : Per parlare male di Matteo Renzi, i provinciali media italiani, scoprono che il senatore fiorentino è invitato a pa… - BrindusaB1 : RT @guidoolimpio: Altra navetta dei B 52 in Medio Oriente, in arrivo direttamente dagli Usa. Credo sia la sesta missione di questo tipo in… - guidoolimpio : Altra navetta dei B 52 in Medio Oriente, in arrivo direttamente dagli Usa. Credo sia la sesta missione di questo ti… - Gladys82012839 : @cirmarino 2) non ci siano 'mancanze' nei diritti umani (anche nella + grande democrazia mondiale c'è la pena di mo… - MBigliardi83 : Distribuzione dei #rendimenti sul mercato azionario USA, dal 1825. Il mercato ci propone un rendimento medio posit… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Medio Il tavolo di Trump e la tovaglia di Biden Avvenire Le borse spaventate dal caos vaccini. Listini in calo in Europa e Usa. Stasera la Federal Reserve decide sui tassi

Il caos vaccini agita anche le borse, tutte negative. In Europa paga dazio soprattutto Francoforte in calo dell‘1,8% seguita da Milano, su cui pesa anche la crisi politica, che perde l’1,7%. Londra e ...

STM soffre sul Ftse Mib, ma buone notizie da due big Usa

STM sotto scacco nonostante le positive indicazioni arrivate dalle trimestrali di AMD e di Texas Instruments, colpiti a loro volta da un sell-off.

Il caos vaccini agita anche le borse, tutte negative. In Europa paga dazio soprattutto Francoforte in calo dell‘1,8% seguita da Milano, su cui pesa anche la crisi politica, che perde l’1,7%. Londra e ...STM sotto scacco nonostante le positive indicazioni arrivate dalle trimestrali di AMD e di Texas Instruments, colpiti a loro volta da un sell-off.