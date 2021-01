Usa | Kamala Harris riceve la seconda dose di vaccino | “Fatelo tutti quando sarà il vostro turno È indolore e ci salverà la vita”

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Al National Institutes of Health di Bethesda, in Maryland, la vicepresidente degli Stati Uniti,, ha ricevuto ladelModerna. Subito dopo l’inoculazione ha sottolineato quanto sia fondamentale questa misura di prevenzione nella lotta al Covid-19. “Voglio esortarere ilil. È abbastanza. E vila. Quindi grazie acoloro che stanno facendo questo grande e importante lavoro”, ha dichiarato. “remo 100 milioni di vaccinazioni in 100 giorni e poi ...

