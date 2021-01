USA | Biden ospiterà summit globale sul clima il 22 aprile

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il presidente degli Stati Uniti Joesi appresta a firmare una serie di ordini esecutivi per contrastare i cambiamentitici, imponendo subito un cambio di passo sul tema rispetto all’amministrazione Trump. I provvedimenti, secondo quanto ha fatto filtrare la Casa Bianca, includono la definizione del cambiamentotico come priorità per la sicurezza nazionale, la conservazione di almeno il 30% della terra e delle acque federali entro il 2030 e la cancellazione di nuove concessioni per l’estrazione di petrolio e gas su terre e acque pubbliche. I nuovi ordini esecutivi sulnon sono le prime azioni disul tema. La settimana scorsa il neo presidente ha fatto rientrare gli Stati Uniti nell’Accordo di Parigi (un’alleanzaper combattere i ...