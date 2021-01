Usa, 45 senatori repubblicani si oppongono all’impeachment contro Trump: “È incostituzionale” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Usa, 45 repubblicani si oppongono all’impeachment contro Trump in Senato Dopo che la Camera ha trasmesso in Senato gli atti dell’impeachment contro Trump, la strada del processo all’ex presidente sembra in salita. Secondo il Washington Post, infatti, 45 dei 50 senatori repubblicani sarebbero pronti a sostenere l’ex presidente e non votare a favore dello stato d’accusa. Sono gli stessi che ieri hanno appoggiato la mozione presentata dall’esponente del Gop Rand Paul sull’incostituzionalità dell’impeachment. Il senatore è convinto che non si possa mettere in stato d’accusa un presidente o qualsiasi funzionario pubblico quando non è più in carica. “L’impeachment è stato progettato per rimuovere un funzionario da una carica pubblica”, ha ... Leggi su tpi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Usa, 45siin Senato Dopo che la Camera ha trasmesso in Senato gli atti dell’impeachment, la strada del processo all’ex presidente sembra in salita. Secondo il Washington Post, infatti, 45 dei 50sarebbero pronti a sostenere l’ex presidente e non votare a favore dello stato d’accusa. Sono gli stessi che ieri hanno appoggiato la mozione presentata dall’esponente del Gop Rand Paul sull’incostituzionalità dell’impeachment. Il senatore è convinto che non si possa mettere in stato d’accusa un presidente o qualsiasi funzionario pubblico quando non è più in carica. “L’impeachment è stato progettato per rimuovere un funzionario da una carica pubblica”, ha ...

