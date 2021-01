Uomini e Donne, Roberta Di Padua accusa Michele Dentice: “Ha preso in giro tutti” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roberta Di Padua si sente tradita da Michele Dentice, che mentre la frequentava nel programma, fuori aveva un’altra. Almeno questo stando alle accuse durissime mosse dalla dama. L’occasione è una nuova puntata del Trono over, in cui prima di muovere le sue illazioni contro l’ex corteggiatore campano, giunge ad una pausa di riflessione dall’altro conoscente, Riccardo Guarnieri. L’affondo della dama è inaspettato e provoca la reazione turbata della conduttrice del dating-show, Maria De Filippi, con tanto di annesse reazioni social da parte dei telespettatori. Dunque Michele, prendendo in giro lei, ha preso in giro anche il programma? Uomini e Donne, Roberta Di Padua lontana da Riccardo ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 27 gennaio 2021)Disi sente tradita da, che mentre la frequentava nel programma, fuori aveva un’altra. Almeno questo stando alle accuse durissime mosse dalla dama. L’occasione è una nuova puntata del Trono over, in cui prima di muovere le sue illazioni contro l’ex corteggiatore campano, giunge ad una pausa di riflessione dall’altro conoscente, Riccardo Guarnieri. L’affondo della dama è inaspettato e provoca la reazione turbata della conduttrice del dating-show, Maria De Filippi, con tanto di annesse reazioni social da parte dei telespettatori. Dunque, prendendo inlei, hainanche il programma?Dilontana da Riccardo ...

