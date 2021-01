UniCredit: da cda unanimità ad Orcel nuovo ceo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Orcel è stato individuato come nuovo capoazienda superando l'altro “finalista” Fabio Gallia, direttore generale di Fincantieri ed ex a.d. di Bnl e Cdp Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 27 gennaio 2021)è stato individuato comecapoazienda superando l'altro “finalista” Fabio Gallia, direttore generale di Fincantieri ed ex a.d. di Bnl e Cdp

bizcommunityit : UniCredit: cda domani su Orcel nuovo amministratore delegato - Il Sole 24 ORE #CEO - bizcommunityit : Unicredit: da cda unanimità ad Orcel nuovo ceo #CEO - ilfoglio_it : A quali condizioni si può fare una nuova iniezione di capitale in una banca pubblica in crisi senza che questo viol… - JPMFIN : RT @M_Montigiani: Mps e il nodo del capital plan all’esame del cda, con o senza Unicredit - ih_community : Unicredit, il Cda porterà in assemblea Andrea Orcel - -