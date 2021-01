Unicredit | CdA unanime a Orcel nuovo CEO

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione diha identificato oggi all’unanimità Andreacome prossimo Amministratore Delegato, da inserire nella lista dei candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione dell’Amministratore Delegato uscente, Jean Pierre Mustier. La lista – spiega una nota – sarà presentata per l’approvazione alla prossima assemblea degli azionisti (AGM) del 15 aprile 2021. Ottenuta l’approvazione della lista da parte dell’AGM, il Consiglio confermerà la sua nomina ad Amministratore Delegato. Il presidente Cesare Bisoni ha dichiarato: “Dopo un’intensa ricerca fondata su un accurato processo di valutazione dei possibili candidati, sono lieto di comunicare che il Consiglio ha scelto all’unanimità un banchiere di assoluta caratura internazionale con un ragguardevole track record. L’esperienza ...