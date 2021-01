Un’altra new entry ne La Casa di Carta 5, arriva Alberto Amarilla de El Internado: Las Cumbres (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Quando le riprese dell’ultima stagione sono ormai in fase avanzata e si attende soltanto l’annuncio del debutto su Netflix, arriva la notizia dell’ennesima new-entry nel cast de La Casa di Carta 5: si tratta di Alberto Amarilla, attore spagnolo originario di Cáceres che sta per debuttare anche nel reboot de El Internado, in arrivo su Amazon Prime video a febbraio. L’attore si è unito al cast de La Casa di Carta 5 per quello che sarà l’ultimo capitolo dedicato alla rapina del Professore e dei suoi sodali alla Banca di Spagna (non è ancora chiaro se sarà l’ultima stagione della serie in senso stretto, come suggerito da Netflix, o soltanto la conclusione del colpo della banda). Non sono ancora noti i dettagli che riguardano il ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Quando le riprese dell’ultima stagione sono ormai in fase avanzata e si attende soltanto l’annuncio del debutto su Netflix,la notizia dell’ennesima new-nel cast de Ladi5: si tratta di, attore spagnolo originario di Cáceres che sta per debuttare anche nel reboot de El, in arrivo su Amazon Prime video a febbraio. L’attore si è unito al cast de Ladi5 per quello che sarà l’ultimo capitolo dedicato alla rapina del Professore e dei suoi sodali alla Banca di Spagna (non è ancora chiaro se sarà l’ultima stagione della serie in senso stretto, come suggerito da Netflix, o soltanto la conclusione del colpo della banda). Non sono ancora noti i dettagli che riguardano il ...

