UNA VITA, anticipazioni puntata di giovedì 28 e venerdì 29 gennaio 2021 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) anticipazioni puntata 1116 di Una VITA di giovedì 28 e venerdì 29 gennaio 2021: Santiago Becerra vorrebbe offrire a Felipe il suo aiuto per contrastare i trafficanti di donne, ma l’Alvarez-Hermoso preferisce rifiutare in quanto ama ancora Marcia. Armando fa a Susana una sconcertante rivelazione: l’uomo è divorziato! Come la prenderà la vedova Seler? Felipe si rende conto che anche Marcia lo ama ancora e che non frequenta il marito Santiago. A quel punto, il legale decide di rivelare a Marcia di non poter vivere senza di lei! MARCIA e FELIPE / Una VITA (foto Boomerang tv)Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di mercoledì 27 gennaio 2021)1116 di Unadi28 e29: Santiago Becerra vorrebbe offrire a Felipe il suo aiuto per contrastare i trafficanti di donne, ma l’Alvarez-Hermoso preferisce rifiutare in quanto ama ancora Marcia. Armando fa a Susana una sconcertante rivelazione: l’uomo è divorziato! Come la prenderà la vedova Seler? Felipe si rende conto che anche Marcia lo ama ancora e che non frequenta il marito Santiago. A quel punto, il legale decide di rivelare a Marcia di non poter vivere senza di lei! MARCIA e FELIPE / Una(foto Boomerang tv)Una: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

dariabig : «Nascere per caso / nascere donna / nascere povera / nascere ebrea / è troppo / in una sola vita» (Edith Bruck, Ver… - reportrai3 : La seconda vita di Palella è all’insegna della santità, benedetto da Papa Francesco e dal mondo della finanza. Nell… - sole24ore : In una palazzina in Lussemburgo almeno undici società dell'ex manager di Formula 1, al centro di una girandola di i… - EttoreBaita : RT @___FaByAnA___: • Io non vi giudico se passate la vita a segarvi su internet! Io gradirei solo un minimo di buon gusto e di educazione n… - Luciana12827144 : RT @Pgreco_: Non dovete avere una vita sociale. Dovete stare a casa. Dovete lavorare. E basta. -

Ultime Notizie dalla rete : UNA VITA Una vita, le anticipazioni del 27 gennaio Mediaset Play La santa entrò nel Terz'ordine francescano per poi cominciare il suo cammino spirituale

Sant’Angela Merici, terziaria francescana. Pochi sanno di questa “veste francescana” nella sua vita. Eppure il primo approccio con il “sacro” lo si deve a San Francesco d’Assisi, in una certa misura.

Antonio Ornano, incidente in moto: "Per fortuna nulla di rotto"

Incidente in moto per Antonio Ornano: le condizioni dell'attore di Zelig In un video, accompagnato da una descrizione, Antonio Ornano spiega le dinamiche dell'incidente. Non ha visto una moto arrivare ...

Sant’Angela Merici, terziaria francescana. Pochi sanno di questa “veste francescana” nella sua vita. Eppure il primo approccio con il “sacro” lo si deve a San Francesco d’Assisi, in una certa misura.Incidente in moto per Antonio Ornano: le condizioni dell'attore di Zelig In un video, accompagnato da una descrizione, Antonio Ornano spiega le dinamiche dell'incidente. Non ha visto una moto arrivare ...