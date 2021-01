Una Vita, anticipazioni 28 gennaio: Santiago vuole ingraziarsi i vicini (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Una Vita, anticipazioni 28 gennaio: ecco gli spoiler della puntata di domani. Oltre che su Santiago, Marcia e Felipe, l’attenzione si concentrerà su Emilio e sui suoi sospetti nei confronti di Alfonso. Emilio continua a diffidare di Carchano e compie indagini su di lui Emilio non è ancora sereno sul modo di lavorare del regista con Cinta, perciò cerca di vederci chiaro su che parte deve interpretare quest’ultima e sulla presenza di eventuali scene sconvenienti. Felicia contro la famiglia di Cinta La situazione fa infuriare Felicia, che rammenta gli accordi con Carchano ed insinua che Cinta sia stata presa (ricordiamo a discapito di Camino, che era stata più brava nei provini) soltanto perché è la figlia della grande cantante Bellita De Campo e non per il suo talento. Perciò la ristoratrice arriva a litigare con la ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Una28: ecco gli spoiler della puntata di domani. Oltre che su, Marcia e Felipe, l’attenzione si concentrerà su Emilio e sui suoi sospetti nei confronti di Alfonso. Emilio continua a diffidare di Carchano e compie indagini su di lui Emilio non è ancora sereno sul modo di lavorare del regista con Cinta, perciò cerca di vederci chiaro su che parte deve interpretare quest’ultima e sulla presenza di eventuali scene sconvenienti. Felicia contro la famiglia di Cinta La situazione fa infuriare Felicia, che rammenta gli accordi con Carchano ed insinua che Cinta sia stata presa (ricordiamo a discapito di Camino, che era stata più brava nei provini) soltanto perché è la figlia della grande cantante Bellita De Campo e non per il suo talento. Perciò la ristoratrice arriva a litigare con la ...

