Una Vita, anticipazioni 28 gennaio: colpo di scena per Genoveva

Genoveva Salmeron potrebbe avere le ore contate e il suo piano diabolico per separare per sempre Marcia e Felipe potrebbe essere scoperto proprio dall'Alvarez Hermoso, come rivelano le anticipazioni di Una Vita di giovedì 28 gennaio. Innanzitutto l'avvocato riceverà la visita di Santiago che gli offrirà il proprio aiuto contro i trafficanti di donne. Tuttavia, Felipe non accetterà il suo sostegno e gli ribadirà il suo malcontento vedendo che ancora non è partito per il Brasile; inoltre gli confesserà di essere ancora innamorato di Marcia, ma di essere costretto ad accettare il fatto che lei sia sposata. Nel frattempo, Susana dopo aver saputo che don Armando è divorziato, deciderà di non frequentarlo, ma l'uomo non le permetterà di allontanarsi da lui. Allo stesso tempo, la sarta sarà molto in crisi e si sfogherà con ...

