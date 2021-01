Una Vita, 27 gennaio 2021: anticipazioni puntata di oggi. Il piano di Genoveva (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Una Vita, 27 gennaio 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5 Una Vita, 27 gennaio 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Ad Acacias è arrivato Santiago, marito di Marcia, di cui però nessuno sapeva l’esistenza. D’altronde la separazione tra i due aveva fatto credere che l’uomo fosse morto ed è per questo che Marcia ha potuto innamorarsi liberamente di Felipe. L’uomo però non è come sembra e quindi, comprensivo e dolce con sua moglie. Da alcuni flashback della Sampaio infatti, vedremo la vera natura di Santiago: un marito violento e irrispettoso. Quali saranno allora le sue vere intenzioni con Marcia? Come ha fatto a ... Leggi su zon (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Una, 27: ecco cosa succederà nelladiin onda su Canale 5 Una, 27: ecco cosa succederà nelladidella nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Ad Acacias è arrivato Santiago, marito di Marcia, di cui però nessuno sapeva l’esistenza. D’altronde la separazione tra i due aveva fatto credere che l’uomo fosse morto ed è per questo che Marcia ha potuto innamorarsi liberamente di Felipe. L’uomo però non è come sembra e quindi, comprensivo e dolce con sua moglie. Da alcuni flashback della Sampaio infatti, vedremo la vera natura di Santiago: un marito violento e irrispettoso. Quali saranno allora le sue vere intenzioni con Marcia? Come ha fatto a ...

