cascina Nuova e? un vero e proprio gioiello di recupero architettonico di un tipico edificio rurale. Immerso nel verde della campagna bergamasca, lontano dal rumore della citta?, il complesso, con la sua tipica corte interna, risale al Settecento ed e? formato da un grande casale principale con struttura a U, e da una costruzione un tempo destinata al fienile e al bestiame. Proprio quest'ultima e? stata oggetto di ristrutturazione da parte dell'architetto Edoardo Milesi, fondatore dello studio Archos di Bergamo, che ha voluto conservare alcuni elementi architettonici e materici originali, e reinterpretare in uno stile piu? attuale, altri componenti di minor valore. Il vetro e l'acciaio, ad esempio, interagiscono con i mattoni a vista delle volte e con il legno esterno, lasciato alla sua naturale ossidazione, rappresentando, cosi?, una ...

Ultime Notizie dalla rete : Una tipica Una tipica cascina bergamasca torna al suo splendore, illuminata da Catellani & Smith BergamoNews Dalla cicerchiata alle frappe: i dolci tipici del Carnevale in Abruzzo

Uova, farina, zucchero a velo e abbondante olio per friggere sono gli ingredienti onnipresenti nei dessert della tradizione abruzzese ...

In carcere ogni pasta di mandorla ha una storia

Dal primo pane biologico distribuito nei mercati, alle paste di mandorle con il marchio Dolci Evasioni realizzate nel laboratorio del carcere di Siracusa e oggi distribuite in Italia e in Europa. Ecco ...

