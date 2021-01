Un Posto al Sole, anticipazioni 27 gennaio: Silvia e Michele di nuovo in crisi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Questa sera, mercoledì 27 gennaio, torna su Rai Tre dalle ore 20.40 circa, un nuovo appuntamento con Un Posto al Sole. Ecco tutte le anticipazioni sull’amata soap. Silvia vuole acciuffare il suo aggressore Un nuovo episodio, con un incredibile colpo di scena, ci aspetta questa sera su Rai Tre dalle 20.40 circa. Torna il consueto appuntamento con l’amata soap Un Posto al Sole. Vediamo alcune anticipazioni. Silvia, nei giorni scorsi, casualmente ha fatto un terribile incontro: ha incrociato l’uomo che aggredì lei e suo marito Michele tempo fa. L”uomo li derubò e da allora la vita della coppia Saviani non è stata la stessa. Silvia non ha dubbi, lo ha ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Questa sera, mercoledì 27, torna su Rai Tre dalle ore 20.40 circa, unappuntamento con Unal. Ecco tutte lesull’amata soap.vuole acciuffare il suo aggressore Unepisodio, con un incredibile colpo di scena, ci aspetta questa sera su Rai Tre dalle 20.40 circa. Torna il consueto appuntamento con l’amata soap Unal. Vediamo alcune, nei giorni scorsi, casualmente ha fatto un terribile incontro: ha incrociato l’uomo che aggredì lei e suo maritotempo fa. L”uomo li derubò e da allora la vita della coppia Saviani non è stata la stessa.non ha dubbi, lo ha ...

