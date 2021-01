Ultime Notizie Serie A | tutte le news della giornata

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 9.37 – Lazio, visite mediche per Musacchio – L’avventura di Mateo Musacchio alla Lazio sta per cominciare ufficialmente. Il difensore argentino si è recato press la Clinica Paideia per sostenere le visite mediche. ?? Buongiorno, @MateoMusacchio5! Il difensore sta svolgendo le visite mediche di rito in @ClinicaPaideia ? pic.twitter.com/FcWPEbCEm4 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 27, 2021 Ore 8.55 – Fiorentina, ufficiale Kokorin – La Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante Aleksandr Kokorin dallo Spartak Mosca. Il comunicato. ?? Kokorin ??#ForzaViola ? #Fiorentina pic.twitter.com/DNluxzrZWm — ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 27, ...