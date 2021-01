Uffici postali in Toscana: ne riapriranno 84 entro febbraio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sono 84 gli Uffici postali che, in Toscana, torneranno ai giorni e agli orari di apertura pre-covid: 55 in questi giorni e 29 a partire dal 15 febbraio. Dopo tale data, gli Uffici postali a orario ridotto saranno poco più di cento. È quanto è emerso nella riunione tenutasi tra l'assessore regionale Stefano Ciuoffo e il responsabile Mercato privati macro area Centro nord di Poste Italiane Giovanni Zunino Leggi su firenzepost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sono 84 gliche, in, torneranno ai giorni e agli orari di apertura pre-covid: 55 in questi giorni e 29 a partire dal 15. Dopo tale data, glia orario ridotto saranno poco più di cento. È quanto è emerso nella riunione tenutasi tra l'assessore regionale Stefano Ciuoffo e il responsabile Mercato privati macro area Cnord di Poste Italiane Giovanni Zunino

NoiAretini : Uffici postali: in Toscana tornano a pieno orario 84 sportelli. In Valdarno solo quello di Mercatale - FirenzePost : Uffici postali in Toscana: ne riapriranno 84 entro febbraio - in_citta : @toscananotizie @CittadinidiTwtt @ReteUrp @consumatorirt @CRToscana @regionetoscana vi facciamo notare come per ese… - Anaclet70799301 : @La7tv Ma questi si sono montati tutti la testa da sempre si entra uno alla volta si vota e si esce in aule che co… - CittadinidiTwtt : RT @toscananotizie: Sono 84 gli uffici postali che in #Toscana torneranno ai giorni e agli orari di apertura pre-covid: 55 in questi giorni… -