Ue,registro trasparenza su export vaccini non è per bloccare (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il registro sulla trasparenza dell'export delle dosi di vaccino fuori dalla Ue, su cui lavora la Commissione europea, non è un meccanismo per "vietare o bloccare l'esportazione", ma solo uno strumento ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ilsulladell'delle dosi di vaccino fuori dalla Ue, su cui lavora la Commissione europea, non è un meccanismo per "vietare ol'esportazione", ma solo uno strumento ...

BRUXELLES - Il registro sulla trasparenza dell'export delle dosi di vaccino fuori dalla Ue, su cui lavora la Commissione europea, non è un meccanismo per "vietare o bloccare l'esportazione", ma solo u ...

