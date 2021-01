UBS | cresce la fiducia degli investitori | forti aspettative sugli investimenti green

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – Glidi tutto il mondo sono sempre più ottimisti circa le prospettive economiche del proprio paese e per quanto riguarda i mercati azionari. Questi i principali risultati del nuovo studio Investor Sentiment di UBS, per il quale sono stati intervistati più di 4milae imprenditori in 14 mercati a livello globale tra fine dicembre 2020 e gennaio 2021. La maggior parteintervistati (60%) ha dichiarato di avere una view positiva sull’economia per i prossimi 12 mesi, in aumento rispetto al 55% dei tre mesi precedenti. Allo stesso tempo però, il 63%intervistati non crede che la vita tornerà alla normalità entro i prossimi sei mesi. Tra questo gruppo di intervistati, solo il 48% è ottimista sull’economia. L’ottimismo nei confronti dell’economia è ...