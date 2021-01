Ubisoft e Lucasfilm lanciano nuovo gioco di Star Wars (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Videogiochi: Ubisoft e Lucasfilm annunciano un nuovo gioco di Star Wars. Sarà un open world sviluppato da Massive Entertainment L’universo di Guerre Stellari continua ad espandersi. Ubisoft e Lucasfilm Games hanno annunciato una collaborazione per un nuovo gioco di Star Wars. Sviluppato da Massive Entertainment, il progetto sarà un open-world che sfrutterà la tecnologia del motore Snowdrop dello studio. La direzione… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Videogiochi:annunciano undi. Sarà un open world sviluppato da Massive Entertainment L’universo di Guerre Stellari continua ad espandersi.Games hanno annunciato una collaborazione per undi. Sviluppato da Massive Entertainment, il progetto sarà un open-world che sfrutterà la tecnologia del motore Snowdrop dello studio. La direzione… L'articolo Corriere Nazionale.

