UBI Banca proroga a fine aprile vendita pegni scaduti

(Teleborsa) – UBI Banca, a causa del protrarsi dell'emergenza Covid-19, ha deciso di prorogare fino al mese di aprile 2021, la vendita delle polizze pegno scadute nel mese di dicembre 2019, nell'anno 2020 e nel mese di gennaio 2021, oltre a quelle in scadenza nei prossimi mesi di febbraio e marzo 2021. UBI Banca, presente con sportelli dedicati all'attività di credito su pegno nelle città di Milano, Monza, Pavia, Como, Crema, Varese, Bergamo, Brescia, Pesaro, Fossombrone, Macerata e Roma, punta così a sostenere le attività e la clientela colpite dall'emergenza.

Solar Ventures ha completato il finanziamento di 2 impianti fotovoltaici per un totale di 6 MWp in Sardegna con il sostegno fornito da Ubi Banca del valore di euro 5,5 milioni. Gli impianti, di cui si ...

Comincerà a breve la costruzione di due nuovi impianti fotovoltaici in Sardegna. I lavori verranno seguiti dalla Solar Ventures, che ha completato il progetto con un finanziamento di 5,5 milioni di eu ...

Solar Ventures ha completato il finanziamento di 2 impianti fotovoltaici per un totale di 6 MWp in Sardegna con il sostegno fornito da Ubi Banca del valore di euro 5,5 milioni. Gli impianti, di cui si ...Comincerà a breve la costruzione di due nuovi impianti fotovoltaici in Sardegna. I lavori verranno seguiti dalla Solar Ventures, che ha completato il progetto con un finanziamento di 5,5 milioni di eu ...