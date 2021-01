Trump: le 30.573 menzogne che definiscono la sua presidenza (e l’America) (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Trentamilacinquecentosettantatre. Tante, una per una calcolate, classificate e raccolte in un consultabile database, sono le menzogne che Donald J. Trump ha pronunciato nell’arco di tempo che va dal 20 gennaio del 2017, al 20 gennaio del 2021. Ovvero: dal giorno del suo ingresso alla Casa Bianca a quello in cui ha traslocato dal candido palazzo di 1600 Pennsylvania Avenue. Questa è la cifra definitiva, storica, rotondamente documentata e consegnata agli annali dal gruppo di lavoro del Washington Post che, guidato dal giornalista Glenn Kessler, ha in questi quattro anni controllato, con stakanovistica tenacia, i livelli di veridicità – o più propriamente di mendacità – del 45esimo presidente degli Stati Uniti d’America. Donald Trump – ci dicono questi numeri – ha mentito ad una media, prima di lui assolutamente inimmaginabile, di quasi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Trentamilacinquecentosettantatre. Tante, una per una calcolate, classificate e raccolte in un consultabile database, sono leche Donald J.ha pronunciato nell’arco di tempo che va dal 20 gennaio del 2017, al 20 gennaio del 2021. Ovvero: dal giorno del suo ingresso alla Casa Bianca a quello in cui ha traslocato dal candido palazzo di 1600 Pennsylvania Avenue. Questa è la cifra definitiva, storica, rotondamente documentata e consegnata agli annali dal gruppo di lavoro del Washington Post che, guidato dal giornalista Glenn Kessler, ha in questi quattro anni controllato, con stakanovistica tenacia, i livelli di veridicità – o più propriamente di mendacità – del 45esimo presidente degli Stati Uniti d’America. Donald– ci dicono questi numeri – ha mentito ad una media, prima di lui assolutamente inimmaginabile, di quasi ...

