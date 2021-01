Truffa energie rinnovabili | frodati 143 milioni di euro | sei arresti in diverse regioni

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Maxi-dal valore dal valore di 143dinel settore delle. È quanto svelato dai militari della Guardia di finanza di Pavia, impegnati con i Carabinieri forestali in una vasta operazione initaliane. Undici le misure cautelari eseguite (seidomiciliari e cinque obblighi di firma). Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere,aggravata ai danni dello Stato, false fatturazioni e responsabilità amministrativa degli enti. Oltre cinquanta le perquisizioni tra Trentino-Alto Adige, Piemonte, Lazio, Lombardia, Sardegna ed Emilia-Romagna. Secondo gli inquirenti, si tratta di una vera e propria organizzazione criminale che nel corso degli anni avrebbe frodato circa ...

sole24ore : Maxi-truffa nelle energie rinnovabili, frodi su 143 milioni di contributi statali - Agenzia_Ansa : Maxi truffa sulle energie rinnovabili, arresti in varie regioni #ANSA - ilpost : È stata scoperta una grossa truffa nel settore delle energie rinnovabili: sarebbero stati sottratti circa 143 milio… - magicaGrmente22 : La maxi truffa da 143 milioni di soldi pubblici: in manette i 're' delle energie rinnovabili - Piergiulio58 : Maxi truffa da 143 milioni nelle energie rinnovabili. -

Ultime Notizie dalla rete : Truffa energie

In riferimento a un'operazione della Guardia di Finanza di Pavia, Coldiretti denuncia un nuovo trend: il business sulle energie rinnovabili.Una organizzazione ramificata in mezza Italia avrebbe truffato lo Stato per oltre 143 milioni di euro di contributi pubblici.L'inchiesta è guidata dalla Guardia di Finanza di Pavia, con il coinvolgime ...