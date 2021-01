infoitinterno : Coronavirus, le anticipazioni: in Toscana 502 nuovi casi - FirenzePost : Toscana, coronavirus: 502 nuovi positivi e 16.980 test. Lo anticipa Giani su Facebook - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Toscana #Coronavirus #Covid_19 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Toscana #Coronavirus #Covid_19 - GazzettadiSiena : Il tasso dei nuovi positivi è 2,96% -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana coronavirus

È stata consegnata ieri mattina la quinta fornitura di 29.250 dosi di vaccino anti Covid-19, prodotto e commercializzato dalla Pfizer-BioNTech, con il quale procedono, come da calendario, le somminist ...Il carnevale di San Gimignano non cede il passo al coronavirus e si reinventa approdando in rete ... si tenesse ogni anno diventando un punto di riferimento in tutta la Toscana Il via mercoledì 3 ...