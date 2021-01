Tornare con Renzi? Nei 5Stelle scoppia la rivolta. Barbara Lezzi: «Chi lo dice è senza pudore» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Dagli amici mi guadi Dio che dai nemici mi guardo io”. È più che probabile che l’antico adagio sia balzato in testa a Conte nel momento in cui ha letto l’intemerata anti-Renzi della grillina Barbara Lezzi. L’ex-ministra per il Sud è fumantina di suo, tanto da condividere con Alessandro Di Battista il ruolo di capo dell’opposizione interna. Ma nessuno, premier compreso, poteva attendersi da lei un’entrata a gamba tesissima nel bel mezzo della crisi. Ma è proprio quel che è capitato, con la bionda grillina che urla il suo perentorio «non ci sto» al ritorno di Renzi, «assetato di potere», in maggioranza. Barbara Lezzi è stata ministra del Sud I voltagabbana sì e il leader di Italia Viva no? «Non mi interessano le critiche sui transfughi, su Ciampolillo, su questo o su quello», premette ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Dagli amici mi guadi Dio che dai nemici mi guardo io”. È più che probabile che l’antico adagio sia balzato in testa a Conte nel momento in cui ha letto l’intemerata anti-della grillina. L’ex-ministra per il Sud è fumantina di suo, tanto da condividere con Alessandro Di Battista il ruolo di capo dell’opposizione interna. Ma nessuno, premier compreso, poteva attendersi da lei un’entrata a gamba tesissima nel bel mezzo della crisi. Ma è proprio quel che è capitato, con la bionda grillina che urla il suo perentorio «non ci sto» al ritorno di, «assetato di potere», in maggioranza.è stata ministra del Sud I voltagabbana sì e il leader di Italia Viva no? «Non mi interessano le critiche sui transfughi, su Ciampolillo, su questo o su quello», premette ...

