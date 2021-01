(Di mercoledì 27 gennaio 2021)ULTIME- Segui la partita, gara valida per il recupero della 4^ giornata del Campionato1.in corso!0-0: siPianeta

juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «La corsa per il titolo si fa sulle prime 5-6 squadre, ma in questo momento il Milan è da batter… - zazoomblog : Torino-Milan Primavera 0-0: si comincia LIVE NEWS - #Torino-Milan #Primavera #comincia - sportli26181512 : LIVE MN - Primavera, Torino-Milan (0-0) - Tra poco il calcio d'inizio: Amici e amiche di - Toro_News : ?? | PRIMAVERA Le formazioni ufficiali di #TorinoMilan, recupero della quarta giornata di campionato #Primavera1 - MondoPrimavera : ??A chiudere il mercoledi di #Primavera1 sarà #Torino #Milan?? -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Milan

1' L'arbitro fischia...si comincia! Formazioni ufficiali: TORINO: Sava; Aceto, Spina, Celesia; Todisco, Karamoko, Kryeziu, Tesio, Greco; Horvath, ...Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al Filadelfia di Torino per la gara valida per il quarto turno di Campionato Primavera 1 tra Torino e Milan. I rossoneri arrivano da una pesante vittoria per.