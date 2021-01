Too Good To Go lancia il 'Patto contro lo Spreco Alimentare' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Adnkronos) - L'app Too Good To Go, in occasione della Giornata Internazionale contro lo Spreco Alimentare del prossimo 5 febbraio, lancia il Patto contro lo Spreco Alimentare, alleanza virtuosa tra aziende, supermercati e consumatori che intende abbattere il food waste con azioni e iniziative concrete a tutti i livelli della filiera: dall'Etichetta Consapevole alla creazione di un hub a Milano per raccogliere le eccedenze delle aziende e dare vita alle Magic Box XL, fino alla collaborazione con Croce Rossa. Obiettivo: avere un imPatto concreto contro lo Spreco Alimentare e far sì che il 50% degli italiani sia più informato e attento sul tema dello ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Adnkronos) - L'app TooTo Go, in occasione della Giornata Internazionalelodel prossimo 5 febbraio,illo, alleanza virtuosa tra aziende, supermercati e consumatori che intende abbattere il food waste con azioni e iniziative concrete a tutti i livelli della filiera: dall'Etichetta Consapevole alla creazione di un hub a Milano per raccogliere le eccedenze delle aziende e dare vita alle Magic Box XL, fino alla collaborazione con Croce Rossa. Obiettivo: avere un imconcretoloe far sì che il 50% degli italiani sia più informato e attento sul tema dello ...

LiberoReporter : Too Good To Go lancia il ‘Patto contro lo Spreco Alimentare’ - carstairsangels : my baby sei disoccupata da giugno NON RIFIUTARE ?????? con jbg is such a good opportunity too - creepypaola : non vedo l'ora che youra rilasci il nuovo album shes too good - chimtaee_luv : @svnflirt AHSKDHSKHDF?????? UR JUS TOO GOOD - nicotivne : ecco perché dovremmo tutti scaricare too good to go per comprare il cibo rimasto a un prezzo ridotto ed evitare spr… -