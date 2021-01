Tokyo 2021 | Thomas Bach | “Siamo impegnati per organizzare al meglio la manifestazione”

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Le ultime settimane sono state tutt’altro che facili. La pandemia non ha ancora intenzione di scemare e le voci su un possibile annullamento delle Olimpiadi disi continuano a susseguire. Nonostante le varie smentite arrivate nei giorni scorsi, il CIO, è nuovamente intervenuto, dando voce al presidente. Le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport: “Le speculazioni circa l’annullamento delle Olimpiadi stanno danneggiando gli atleti, non stiamo perdendo tempo ed energie, ci stiamo concentrando completamente sulla cerimonia di apertura il 23 luglio di quest’anno. Serve pazienza e comprensione: lo dico al pubblico e agli atleti. E’ troppo presto per decidere qualsiasi cosa, prematuro parlare di contromisure appropriate.pienamenteper il successo e l’organizzazione ...

Le ultime settimane sono state tutt'altro che facili. La pandemia non ha ancora intenzione di scemare e le voci su un possibile annullamento delle Olimpiadi di Tokyo si continuano a susseguire. Nonost ...Presto saremo in grado di fornire dei playbooks per Tokyo che spiegheranno le misure per proteggere se stessi e gli altri. Sarà presentato dal Cio ai primi di febbraio e consegnati ai Comitati ...