Tokyo 2021 | il Comitato Olimpico francese parla di condizioni difficili per gli atleti senza il vaccino

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sono stati giorni particolarmente tesi in merito alle Olimpiadi di. Le indiscrezioni di una fonte autorevole come il Times aveva fatto dubitare sull’andata in scena dei Giochi, dal 23 luglio all’8 agosto. Stando a quanto riportato dalla testata britannica, il Governo giapponese sta valutando una cancellazione dell’evento a Cinque Cerchi. Le risposte, da questo punto di vista, non si sono fatte attendere sia da parte dell’asset governativo nipponico che dal CIO. Tutto falso, quindi, però le difficoltà sono alla luce del sole e le undici prefetture in uno stato di emergenza fino al 7 febbraio per il Covid non sono frutto di invenzione. Non è un caso che in territorio giapponese il confronto politico sia particolarmente teso e dagli scranni dell’Opposizione l’idea è la seguente: lasciar perdere le Olimpiadi e riservare le risorse alla pandemia. ...