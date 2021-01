Tiziana Cantone, il mistero continua: “Smartphone usato dopo la morte” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La vicenda inerente la scomparsa di Tiziana Cantone presenta troppi punti per nulla chiari. Ora salta fuori un altro dettaglio controverso. È notizia delle scorse settimane quella che riguarda la riapertura sulle indagini relative alla morte di Tiziana Cantone. La ragazza si tolse la vita in casa di una sua zia il 13 settembre 2016, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La vicenda inerente la scomparsa dipresenta troppi punti per nulla chiari. Ora salta fuori un altro dettaglio controverso. È notizia delle scorse settimane quella che riguarda la riapertura sulle indagini relative alladi. La ragazza si tolse la vita in casa di una sua zia il 13 settembre 2016, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

