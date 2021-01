Tina Cipollari, la ricordate tronista? Correva l’anno 2001 | VIDEO (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Oggi è la protagonista assoluta di Uomini e Donne , al fianco di Maria De Filippi. Ma ricordate Tina Cipollari quando sedeva sul trono? Sono passati vent’anni, ed ecco quelle immagini di repertorio. – Era l’edizione 2000-2001: Uomini e Donne, condotto da una Maria De Filippi già sulla cresta dell’onda, era alla sua quarta stagione. Ma ricordate chi fu protagonista di una delle più viste edizioni del programma? Era una giovane Tina Cipollari, che sedeva sul trono insieme a Claudia Montanarini, sorella dell’attrice Giulia Montanarini. Tina era già diventata molto conosciuta ed apprezzata dal grande pubblico dal momento che, nella stagione precedente, si era presentata come corteggiatrice. In quell’occasione, Cipollari ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Oggi è la protagonista assoluta di Uomini e Donne , al fianco di Maria De Filippi. Maquando sedeva sul trono? Sono passati vent’anni, ed ecco quelle immagini di repertorio. – Era l’edizione 2000-: Uomini e Donne, condotto da una Maria De Filippi già sulla cresta dell’onda, era alla sua quarta stagione. Machi fu protagonista di una delle più viste edizioni del programma? Era una giovane, che sedeva sul trono insieme a Claudia Montanarini, sorella dell’attrice Giulia Montanarini.era già diventata molto conosciuta ed apprezzata dal grande pubblico dal momento che, nella stagione precedente, si era presentata come corteggiatrice. In quell’occasione,...

Hemmomr_ : Se è per questo anche io posso scrivere un articolo e dire che la fonte è la mia amica Tina cipollari. Tutti posson… - LuisaTolardo : Tina Cipollari per il garantismo. #uominiedonne - francyfra197979 : RT @LucaMagmo: oggi confuso come Tina Cipollari ad un corso di Bon Ton... - CataVinc : @Bolero52111253 Io al massimo incontro tina cipollari in aeroporto ????? - EttoreBaita : RT @LucaMagmo: oggi confuso come Tina Cipollari ad un corso di Bon Ton... -