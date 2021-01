The Lord of the Rings: Gollum rinviato (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dopo il cambio di publisher anche The Lord of the Rings: Gollum entra nella sempre più corposa lista dei giochi più attesi rinviati. Sono ormai innumerevoli i titoli che hanno subito questo trattamento ed ormai sembra diventato un pattern al quale dovremo abituarci. Sappiamo ben poco ancora del titolo sviluppato presso Daedalic Entertainment ed era diverso tempo che non ricevevamo notizie in merito. Con una nota sul proprio profilo Twitter il publisher Nacon ha annunciato che The Lord of the Rings: Gollum sarà in arrivo nel 2022 per console Xbox, PlayStation e Nintendo Switch e su PC. Sono ancora sconosciuti i motivi di tale rinvio, ma a quanto scritto dall’azienda si sta formando “una compagnia per sviluppare il gioco”. Pare doveroso quindi supporre una campagna di assunzione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dopo il cambio di publisher anche Theof theentra nella sempre più corposa lista dei giochi più attesi rinviati. Sono ormai innumerevoli i titoli che hanno subito questo trattamento ed ormai sembra diventato un pattern al quale dovremo abituarci. Sappiamo ben poco ancora del titolo sviluppato presso Daedalic Entertainment ed era diverso tempo che non ricevevamo notizie in merito. Con una nota sul proprio profilo Twitter il publisher Nacon ha annunciato che Theof thesarà in arrivo nel 2022 per console Xbox, PlayStation e Nintendo Switch e su PC. Sono ancora sconosciuti i motivi di tale rinvio, ma a quanto scritto dall’azienda si sta formando “una compagnia per sviluppare il gioco”. Pare doveroso quindi supporre una campagna di assunzione ...

