The Lord of the Rings: Gollum è l'ennesimo rinvio di questo inizio 2021 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) The Lord of the Rings: Gollum dello sviluppatore Daedalic Entertainment non uscirà più quest'anno, come originariamente annunciato, e arriverà su Xbox, PlayStation e PC nel 2022. Le novità riguardanti Lords of the Rings: Gollum sono state abbastanza limitate da quando l'action-adventure è stata annunciato nel marzo 2019, ma finalmente abbiamo avuto un'idea più chiara di come sarà il gioco lo scorso agosto, quando Daedalic ha pubblicato le prime immagini di gameplay. Anche se il cinematic trailer non ha rivelato molto, Daedalic ha confermato che il titolo presenterà fasi stealth tattiche, puzzle, arrampicate e una " frenetica azione parkour", il tutto attraverso un mix di livelli aperti e missioni più lineari.

