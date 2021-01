Tg Riabilitazione, edizione del 27 gennaio 2021 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Le cadute dell’anziano rappresentano uno dei più grandi problemi a carico di questa fascia di pazienti fragili e dei caregiver. La prevenzione è quanto mai importante. L’agenzia di stampa Dire ne ha parlato con Vincenzo Sessa, primario di Ortopedia dell’ospedale Fatebenefratelli-Isola Tiberina Roma. “Le cadute per gli anziani, con quello che ne consegue, sono una delle più frequenti cause di morte. Prevenzione vuol dire che la persona deve essere messa nella condizione di non cadere. Questo significa che il paziente deve correggere i disturbi dell’equilibrio con l’aiuto del fisioterapista. E’ bene rinforzare la muscolatura ed eseguire esercizi di stretching”. – CAPSULITE PROVOCA DOLORE SPALLA, SENZA LESIONE Leggi su dire (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Le cadute dell’anziano rappresentano uno dei più grandi problemi a carico di questa fascia di pazienti fragili e dei caregiver. La prevenzione è quanto mai importante. L’agenzia di stampa Dire ne ha parlato con Vincenzo Sessa, primario di Ortopedia dell’ospedale Fatebenefratelli-Isola Tiberina Roma. “Le cadute per gli anziani, con quello che ne consegue, sono una delle più frequenti cause di morte. Prevenzione vuol dire che la persona deve essere messa nella condizione di non cadere. Questo significa che il paziente deve correggere i disturbi dell’equilibrio con l’aiuto del fisioterapista. E’ bene rinforzare la muscolatura ed eseguire esercizi di stretching”. – CAPSULITE PROVOCA DOLORE SPALLA, SENZA LESIONE

