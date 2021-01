Tg Politico Parlamentare, edizione del 27 gennaio 2021 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il Conte ter passa di nuovo da Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva torna al centro della scena politica: i voti dei suoi parlamentari possono agevolare o meno la nascita di un terzo governo presieduto da Giuseppe Conte. Il Pd lavora in questo senso: il segretario Zingaretti sta chiedendo ai Cinquestelle di riaprire il dialogo con Renzi. Anche perché un governo senza Italia Viva ma con i ‘responsabili’ centristi appare sempre più irrealizzabile. Nonostante la nascita di un nuovo gruppo di 10 senatori, si chiama Europeisti-Maie-Centro democratico, i numeri per Conte non aumentano. Ecco perché il piano A prevede un ritorno in maggioranza di Renzi. Se dovesse fallire, si aprirebbero tanti scenari: da un nuovo premier Cinquestelle, e si parla di Di Maio, e di Patuanelli o Fico, a un Pd come Franceschini o Guerini. LO STATO INVESTE SUL VACCINO ITALIANO Leggi su dire (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il Conte ter passa di nuovo da Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva torna al centro della scena politica: i voti dei suoi parlamentari possono agevolare o meno la nascita di un terzo governo presieduto da Giuseppe Conte. Il Pd lavora in questo senso: il segretario Zingaretti sta chiedendo ai Cinquestelle di riaprire il dialogo con Renzi. Anche perché un governo senza Italia Viva ma con i ‘responsabili’ centristi appare sempre più irrealizzabile. Nonostante la nascita di un nuovo gruppo di 10 senatori, si chiama Europeisti-Maie-Centro democratico, i numeri per Conte non aumentano. Ecco perché il piano A prevede un ritorno in maggioranza di Renzi. Se dovesse fallire, si aprirebbero tanti scenari: da un nuovo premier Cinquestelle, e si parla di Di Maio, e di Patuanelli o Fico, a un Pd come Franceschini o Guerini. LO STATO INVESTE SUL VACCINO ITALIANO

Men che mai dell’apertura di Matteo Renzi, rinnovata ieri con una lettera firmata da tutti i parlamentari di Italia Viva ... ma anche per ribadire «la necessità di una soluzione politica che abbia il ...

Governo: Zingaretti indica Conte, no voto e no veti su Renzi (ma dubbi)/Adnkronos

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Il nome di Giuseppe Conte alle consultazioni al Colle. Una maggioranza ampia. Nessuna volontà di voto anticipato. No veti su Iv e Matteo Renzi ma "legittimi dubbi" sulla su ...

Men che mai dell'apertura di Matteo Renzi, rinnovata ieri con una lettera firmata da tutti i parlamentari di Italia Viva ... ma anche per ribadire «la necessità di una soluzione politica che abbia il ...