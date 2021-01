Tg Cinema, edizione del 27 gennaio 2021 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ‘Schindler’s list’ di Steven Spielberg, ‘Il pianista’ di Roman Polanski, ‘Il diario di Anna Frank’ di George Stevens, ‘La scelta di Sophie’ di Alan J. Pakula e gli italiani ‘La vita è bella’ di Roberto Benigni e ‘La tregua’ di Francesco Rosi. Questi sono solo alcuni dei grandi capolavori del cinema che contribuiscono a non spegnere il ricordo delle vittime dell’Olocausto, che vengono commemorate il 27 gennaio, istituito come Giorno della memoria. Quello della settima arte è un impegno a raccontare, a grandi e piccoli, la persecuzione, l’uccisione degli ebrei e gli orrori perpetrati dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Negli ultimi anni il cinema lo ha fatto attraverso ‘Il bambino con il pigiama a righe’ con protagonista la star di ‘Sex Education’ Asa Butterfield, con ‘La signora dello zoo di Varsavia’ di Niki Caro con Jessica Chastain e con ‘Jojo Rabbit’, la ‘favola nera’ di Taika Waititi; – JANE FONDA PREMIO ALLA CARRIERA AI GOLDEN GLOBE 2021 Leggi su dire (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ‘Schindler’s list’ di Steven Spielberg, ‘Il pianista’ di Roman Polanski, ‘Il diario di Anna Frank’ di George Stevens, ‘La scelta di Sophie’ di Alan J. Pakula e gli italiani ‘La vita è bella’ di Roberto Benigni e ‘La tregua’ di Francesco Rosi. Questi sono solo alcuni dei grandi capolavori del cinema che contribuiscono a non spegnere il ricordo delle vittime dell’Olocausto, che vengono commemorate il 27 gennaio, istituito come Giorno della memoria. Quello della settima arte è un impegno a raccontare, a grandi e piccoli, la persecuzione, l’uccisione degli ebrei e gli orrori perpetrati dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Negli ultimi anni il cinema lo ha fatto attraverso ‘Il bambino con il pigiama a righe’ con protagonista la star di ‘Sex Education’ Asa Butterfield, con ‘La signora dello zoo di Varsavia’ di Niki Caro con Jessica Chastain e con ‘Jojo Rabbit’, la ‘favola nera’ di Taika Waititi; – JANE FONDA PREMIO ALLA CARRIERA AI GOLDEN GLOBE 2021

Kiyoshi Kurosawa e Bryan Yuzna primi ospiti del Noir in Festival 2021, che si terrà a Milano dall'8 al 12 marzo 2021. La XXX edizione del Noir in Festival 2021 si svolgerà dall'8 al 12 marzo con una m ...

Reggio Film Festival festeggia i vent’anni con un’edizione intitolata “Changes”

Lanciata la nuova chiamata per la rassegna internazionale. Il direttore artistico Scillitani: «Ci interroghiamo sui mutamenti a 360 gradi» ...

